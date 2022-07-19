В Киясовском районе в реке погиб 13-летний подросток

Киясово. Удмуртия. В Киясовском районе при купании погиб 13-летний школьник. Трагедия произошла 18 июля на реке Кырыкмас неподалеку от деревни Нижняя Малая Салья, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Как установили следователи, днем в понедельник двое местных подростков отправились купаться на реку. Один из них решил переплыть на противоположный берег и утонул. Тело мальчика нашли только вечером в ходе поисковых мероприятий.

По факту гибели ребенка ведется проверка. Следователи устанавливают полную картину произошедшего.