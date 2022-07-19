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В Киясовском районе в реке погиб 13-летний подросток

09:40, 19 июля, 2022
Андрей Поносов
В Киясовском районе в реке погиб 13-летний подросток
09:40, 19 июля, 2022
Андрей Поносов
464
0
#Удмуртия\n#Киясово\n#река\n#купальный сезон\n#гибель детей\n#Следственный комитет
Фото: пресс-служба СУ СК РФ по УР
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Мальчик пытался переплыть на противоположный берег и утонул.

Киясово. Удмуртия. В Киясовском районе при купании погиб 13-летний школьник. Трагедия произошла 18 июля на реке Кырыкмас неподалеку от деревни Нижняя Малая Салья, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Удмуртии.

Как установили следователи, днем в понедельник двое местных подростков отправились купаться на реку. Один из них решил переплыть на противоположный берег и утонул. Тело мальчика нашли только вечером в ходе поисковых мероприятий.

По факту гибели ребенка ведется проверка. Следователи устанавливают полную картину произошедшего.

09:40, 19 июля, 2022
Андрей Поносов
464
0
#Удмуртия\n#Киясово\n#река\n#купальный сезон\n#гибель детей\n#Следственный комитет