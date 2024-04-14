Два человека погибли в пожаре на улице Монтажников в Глазове

Глазов. Удмуртия. Пожар с гибелью людей произошел в Глазове. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии.

13 апреля в Глазове на шестом этаже девятиэтажного дома на улице Монтажников загорелась квартира. Языки пламени вырывались из окна и охватывали этажи выше. Из-за того, что подъезд был сильно задымлен, люди не могли самостоятельно выбраться из дома.

Огнеборцы эвакуировали трёх человек, которые жили этажами выше. Двух из них спустили по пожарной автолестнице. В квартире, где разгорелся пожар, были найдены тела мужчины и женщины.

В итоге пожар охватил территорию площадью 40 кв. м. На 7 и 8 этаже огонь уничтожил оконные рамы, а на 9 этаже оказалось повреждено остекление.

С возгоранием боролись 19 сотрудников МЧС и 8 единиц техники. Причина возгорания устанавливается.

Сотрудники МЧС напоминают, что для избежания подобных трагедий, в своих квартирах и домах следует устанавливать пожарные извещатели.