Каракулино. Удмуртия. Пожилой водитель «Оки» погиб в Удмуртии в результате ДТП. Как передаёт 1-й отдел УГИБДД МВД по республики, авария произошла в воскресенье, 14 апреля.

Около 23:30 в Каракулино напротив дома №25 по улице Юбилейной водитель 69 лет, управляя «Окой» без прав, выехал на встречку. Там он врезался в «КАМАЗ» под управлением 55-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель автомобиля «Ока» получил травмы, от которых скончался в больнице.