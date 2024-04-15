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Пожилой водитель «Оки» погиб в Удмуртии в результате ДТП

13:25, 15 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Пожилой водитель «Оки» погиб в Удмуртии в результате ДТП
13:25, 15 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
480
0
#Каракулино\n#ДТП\n#гибель людей
Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по УР
480
0

В селе Каракулино он выехал на встречку и врезался в «КАМАЗ».

Каракулино. Удмуртия. Пожилой водитель «Оки» погиб в Удмуртии в результате ДТП. Как передаёт 1-й отдел УГИБДД МВД по республики, авария произошла в воскресенье, 14 апреля.

Около 23:30 в Каракулино напротив дома №25 по улице Юбилейной водитель 69 лет, управляя «Окой» без прав, выехал на встречку. Там он врезался в «КАМАЗ» под управлением 55-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель автомобиля «Ока» получил травмы, от которых скончался в больнице.

13:25, 15 апреля, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
480
0
#Каракулино\n#ДТП\n#гибель людей