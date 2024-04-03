При землетрясении на Тайване погибли минимум 4 человека

Тайбэй. Тайвань. Не менее 4 человек стали жертвами землетрясения на Тайване. Количество пострадавших выросло до 97, передает RT со ссылкой на China Times.

Среди погибших – трое жителей населенного пункта Сюлинь уезда Хуалянь. Кроме того, обрушившиеся камни убили водителя автомобиля возле тоннеля Дациншуй.

Сообщается также об обрушении промышленного здания в Синьбэе.

Как заявил директор Центра сейсмических измерений и прогнозов метеорологического управления Тайваня У Цзяньфу, данное сейсмособытие стало самым мощным за 25 лет. Сравнимым с ним по последствиям ученый назвал землетрясение магнитудой 7,3, произошедшее на острове 21 сентября 1999 года.

Магнитуда землетрясения у берегов Тайваня 3 апреля составила, по разным оценкам, от 7,5 до 7,7.

Напомним, 21 марта подземные толчки были зафиксированы в Японии, из соображений безопасности пришлось временно остановить Токийское метро и атомную электростанцию Токай № 2.