В Удмуртии за сутки пожары унесли жизни четырёх человек

Удмуртия. Четыре человека погибли в результате пожаров в Ярском и Балезинском районах Удмуртии. Об этом сообщает МЧС по Удмуртии.

В село Елово Ярского района огонь охватил деревянный дом и надворные постройки. На пожарище нашли тела мужчины 1968 года рождения и женщины 1957 года рождения.

Ещё один пожар произошёл в деревне Киршонки Балезинского района. Сгорел двухэтажный деревянный дом и надворные постройки по соседству. Погиб мужчина 1993 года рождения и пожилая женщина 1939 года рождения. Ещё одна женщина получила ожоги различной степени тяжести.

«В обоих случаях проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства и причины возникновения пожара. В том числе, назначены пожарно-технические экспертизы», — прокомментировала начальник пресс-службы МЧС Удмуртии Ольга Михайлова.