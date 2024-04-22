В Карачаево-Черкесии после убийства полицейских объявлен план «Сирена»

Черкесск. Карачаево-Черкесия. План «Сирена» ввели в Карачаево-Черкесии после нападения на сотрудников полиции. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов, передает RT.

По словам Темрезова, о ситуации ему оперативно докладывают.

Ранее стало известно, что неизвестный обстрелял наряд полиции МО МВД России «Карачаевский». В результате погибли лейтенант Мурат Калаханов и сержант Роман Гущин. Еще один полицейский доставлен в больницу с ранением. Нападавший похитил табельное оружие и боеприпасы погибших.

Следственный комитет возбудил по факту нападения уголовное дело.