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В Карачаево-Черкесии после убийства полицейских объявлен план «Сирена»

13:21, 22 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Карачаево-Черкесии после убийства полицейских объявлен план «Сирена»
13:21, 22 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
95
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#Кавказ\n#Кабардино-Балкария\n#нападение\n#полиция\n#стрельба\n#гибель людей
Фото: t.me/susk09
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Погибли лейтенант Мурат Калаханов и сержант Роман Гущин.

Черкесск. Карачаево-Черкесия. План «Сирена» ввели в Карачаево-Черкесии после нападения на сотрудников полиции. Об этом сообщил глава республики Рашид Темрезов, передает RT.

По словам Темрезова, о ситуации ему оперативно докладывают.

Ранее стало известно, что неизвестный обстрелял наряд полиции МО МВД России «Карачаевский». В результате погибли лейтенант Мурат Калаханов и сержант Роман Гущин. Еще один полицейский доставлен в больницу с ранением. Нападавший похитил табельное оружие и боеприпасы погибших.

Следственный комитет возбудил по факту нападения уголовное дело.

13:21, 22 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
95
0
#Кавказ\n#Кабардино-Балкария\n#нападение\n#полиция\n#стрельба\n#гибель людей