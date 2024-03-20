Водитель автомобиля погиб при обстреле Белгорода

Белгород. Белгородская область. Один человек погиб и двое получили ранения в результате обстрела Белгорода и пригородов. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу области Вячеслава Гладкова.

Как написал в своем Telegram-канале губернатор, во время огневой атаки со стороны украинской границы над городом работала система ПВО. По предварительным данным, от осколочных ранений погиб мужчина, находившийся в автомобиле.

Кроме того, 17-летняя девушка получила закрытую черепно-мозговую травму, мужчина – осколочные ранения руки. Раненые госпитализированы.

Выбиты стекла и повреждены балконы у нескольких квартир в 12 домах, пострадали также 2 детсада и школа. Детей и в них не было, никто не пострадал. По решению оперштаба в учебном заведении с 20 марта объявлены каникулы.

Добавим, 19 марта власти Белгородской области приняли решение эвакуировать порядка 9 тыс. детей из обстреливаемых украинскими военными Белгорода, Белгородского района, Шебекинского и Грайворонского округов. 22 марта 1,2 тыс. детей поедут в Пензу, Тамбов и Калугу, далее – в Ставропольский край.