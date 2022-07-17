За день в водоемах Удмуртии утонули три человека

Сарапул. Удмуртия. Вечером в субботу, 16 июля, стало известно о еще двух погибших на водоемах Удмуртии. Об этом сообщает Поисково-спасательная служба республики в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, первый случай произошёл в Алнашском районе. Молодой человек 2000 года рождения с компанией отдыхал на Каме. Предположительно, в пьяном состоянии они пошли купаться, пишет ГУ МЧС по Удмуртии. Один мужчина так и не вышел из воды. Позднее его тело обнаружили водолазы.

В этот же день молодой человек 1990 года рождения утонул на Вараксинском пруду в деревне Истомино Завьяловского района.

Еще один житель Удмуртии 1982 года рождения утонул на Каме в Сарапуле.

В настоящее время водолазы Поисково-спасательной службы ищут тела двоих погибших.

Напомним, что в субботу, 9 июля, в регионе утонули 4 человека.