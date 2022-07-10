Четыре человека утонули на водоёмах Удмуртии за 9 июля

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии четыре человека погибли на водах за субботу, 9 июля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

Новый инцидент произошёл в Глазове. По сообщению администрации города, 45-летний мужчина решил поплавать на городском пляже, но заплыл за буйки. Спасатель ОСВОД поехал за ним на лодке, но к тому времени местный житель нырнул на глубину, а выплыть уже не смог.

Несмотря на то что спасатель вытащил его из воды и доставил на берег, спасти утопленника не удалось. Не помогла и приехавшая на место «скорая помощь».

Таким образом, за минувший выходной, который при этом отметился жаркой погодой, на водах погибли четыре человека.

Первый случай произошёл на Каме, возле Нечкино — погиб пенсионер 67 лет. Второй — в Воткинском районе, в одном из садовых товариществ утонул мужчина 1983 года рождения.

Третий инцидент случился в Камбарском районе. Погиб мужчина 1969 года рождения.