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Четыре человека утонули на водоёмах Удмуртии за 9 июля

10:50, 10 июля, 2022
Андрей Бирюков
Четыре человека утонули на водоёмах Удмуртии за 9 июля
10:50, 10 июля, 2022
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Глазов\n#гибель людей
Фото: unsplash.com
117
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Последний инцидент случился в Глазове.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии четыре человека погибли на водах за субботу, 9 июля. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике. 

Новый инцидент произошёл в Глазове. По сообщению администрации города, 45-летний мужчина решил поплавать на городском пляже, но заплыл за буйки. Спасатель ОСВОД поехал за ним на лодке, но к тому времени местный житель нырнул на глубину, а выплыть уже не смог. 

Несмотря на то что спасатель вытащил его из воды и доставил на берег, спасти утопленника не удалось. Не помогла и приехавшая на место «скорая помощь». 

Таким образом, за минувший выходной, который при этом отметился жаркой погодой, на водах погибли четыре человека. 

Первый случай произошёл на Каме, возле Нечкино — погиб пенсионер 67 лет. Второй — в Воткинском районе, в одном из садовых товариществ утонул мужчина 1983 года рождения. 

Третий инцидент случился в Камбарском районе. Погиб мужчина 1969 года рождения.

10:50, 10 июля, 2022
Андрей Бирюков
117
0
#Удмуртия\n#Глазов\n#гибель людей