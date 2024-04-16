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Два человека погибли в столкновении «Лады» и «Тойоты» в Увинском районе

19:59, 16 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Два человека погибли в столкновении «Лады» и «Тойоты» в Увинском районе
19:59, 16 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
725
0
#Ува\n#Удмуртия\n#ДТП\n#гибель людей
Фото: 1 отдел УГИБДД
725
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Автомобили столкнулись в лоб.

Ува. Удмуртия. В Увинском районе произошло смертельное ДТП. В лоб столкнулись «Лада Калина» и «Тойота Ленд Кузер». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Авария произошла около 17:00 на 50 км дороги Ижевск-Ува. По предварительным данным, 42-летний водитель отечественного автомобиля выехал на встречку где столкнулся с «Тойотой», за рулём которой был 37-летний мужчина. В результате удара водитель «Калины» и его пассажир погибли на месте. 

Причины произошедшего устанавливаются.

19:59, 16 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
725
0
#Ува\n#Удмуртия\n#ДТП\n#гибель людей