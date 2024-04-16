Два человека погибли в столкновении «Лады» и «Тойоты» в Увинском районе

Ува. Удмуртия. В Увинском районе произошло смертельное ДТП. В лоб столкнулись «Лада Калина» и «Тойота Ленд Кузер». Об этом сообщает 1 отдел УГИБДД по Удмуртии.

Авария произошла около 17:00 на 50 км дороги Ижевск-Ува. По предварительным данным, 42-летний водитель отечественного автомобиля выехал на встречку где столкнулся с «Тойотой», за рулём которой был 37-летний мужчина. В результате удара водитель «Калины» и его пассажир погибли на месте.

Причины произошедшего устанавливаются.