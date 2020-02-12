Почти 1 млн рублей перечислили мошенникам жители Удмуртии за сутки

Жертвами злоумышленников стали 15 человек.
Ижевск. Удмуртия. За сутки жители Удмуртии перечислили мошенникам 850 тыс. рублей. Жертвами злоумышленников стали 15 человек, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.
Неизвестные представлялись сотрудниками банка и под предлогом защиты денег получали доступ к счетам.
С сообщениями о хищении средств с банковских счетов обратились жители Ижевска, Глазова, Глазовского, Увинского, Кезского, Каракулинского районов республики. Потерпевшие перевели мошенникам суммы от 5500 до 162 тыс. рублей.
Напомним, в подобных случаях населению рекомендуют сразу звонить в полицию по номеру 02 (102 с мобильного) и сообщать о случившемся в банк по номеру телефона, указанному на обороте карты.
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Если в июне 2019 года по подобным фактам возбудили 65 уголовных дел, то в октябре их число достигло 250. За 10 дней ноября 100 жителей Удмуртии лишились 6,5 млн рублей, за пять предыдущих месяцев эта сумма превысила 30 млн рублей.