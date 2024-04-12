Группу похитивших почти 3 миллиарда рублей энергетиков разоблачили на Кавказе

Махачкала. Дагестан. Группа бывших и действующих сотрудников компании «Россети Северный Кавказ» незаконно похитила около 2,8 млрд рублей бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-центр ФСБ России

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве организованной группой в особо крупном размере. По версии следствия, к преступлению причастны также работники филиала «Дагэнерго» и подрядных организаций. Присвоенные злоумышленниками средства были выделены на создание автоматизированной системы учета электроэнергии на территории Дагестана.

На рабочих местах и в квартирах подозреваемых в Москве, Подмосковье, Дагестане, Карачаево-Черкесии и Ставропольском крае проведены обыски. 9 обвиняемых заключены под стражу решением суда в Махачкале. Следственные действия продолжаются.