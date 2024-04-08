Подозреваемого в расстреле полицейских в Подмосковье выдал мотоцикл

Тверь. Тверская область. Вероятного убийцу полицейского нашли в Твери по мотоциклу «Ямаха», на котором подозреваемый ушел от погони. Об этом пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал «112».

7 апреля полицейские устроили засаду возле ранее обнаруженного тайника с 2 кг мефедрона на границе Фряново и Черноголовки в Подмосковье. К месту закладки пришел подозреваемый, но при попытке задержания он открыл огонь и ушел от погони на мотоцикле указанной марки. От пули предполагаемого наркодилера погиб 40-летний старший прапорщик полиции Сергей Ефименко. За жизнь его напарника до сих пор борются врачи.

Позднее в Твери в районе поселка Химинститут нашли припаркованный мотоцикл Yamaha, ориентировка на который была распространена по отделам полиции. Владелец задержан. Он отрицает свою причастность к стрельбе по полицейским и наркосбыту.

UPD: позднее в СУ СК РФ по Московской области опровергли информацию о задержании в Твери подозреваемого в нападении на полицейских.