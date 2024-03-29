Девятерых подозреваемых по делу о теракте в «Крокусе» задержали в Таджикистане

Душанбе. Таджикистан. Правоохранительные органы Таджикистана задержали 9 жителей страны, которые могут быть связаны с исполнителями теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на РИА Новости и Reuters.

Также они подозреваются в причастности к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Как уточнил собеседник агентства, все задержанные проживали в Вахдатском районе Таджикистана. В следственных мероприятиях участвовали находящиеся в Душанбе силовики из России.

По уточненным данным при теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта погибли 144 человека, пострадали 382. По горячим следам в Брянской области были задержаны 4 террориста, также арестованы предполагаемые пособники боевиков.