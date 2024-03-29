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Девятерых подозреваемых по делу о теракте в «Крокусе» задержали в Таджикистане

15:44, 29 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Девятерых подозреваемых по делу о теракте в «Крокусе» задержали в Таджикистане
15:44, 29 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
72
0
#Таджикистан\n#Россия\n#полиция\n#спецслужбы\n#теракт\n#террористы\n#задержание
Фото: 50.mchs.gov.ru
72
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Все они проживали в Вахдатском районе республики.

Душанбе. Таджикистан. Правоохранительные органы Таджикистана задержали 9 жителей страны, которые могут быть связаны с исполнителями теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом пишет Коммерсантъ со ссылкой на РИА Новости и Reuters.

Также они подозреваются в причастности к запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ).

Как уточнил собеседник агентства, все задержанные проживали в Вахдатском районе Таджикистана. В следственных мероприятиях участвовали находящиеся в Душанбе силовики из России.

По уточненным данным при теракте в «Крокус Сити Холле» 22 марта погибли 144 человека, пострадали 382. По горячим следам в Брянской области были задержаны 4 террориста, также арестованы предполагаемые пособники боевиков.

15:44, 29 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
72
0
#Таджикистан\n#Россия\n#полиция\n#спецслужбы\n#теракт\n#террористы\n#задержание