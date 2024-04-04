Бывшего начальника ОВД «Коммунарский» полковника Тургенева задержали в Москве

Москва. Полковника полиции Андрея Тургенева, возглавлявшего столичный ОВД «Коммунарский», заподозрили в организации незаконной миграции. Его задержали вместе с одним из бывших подчиненных, пишет Лента.ру со ссылкой на РБК.

По версии следствия, начальник ОВД и старший инспектор отдела по вопросам миграции фиктивно поставили на учет более тысячи приезжих из бывших советских республик. За это «оборотни в погонах» брали с иностранцев взятки. Тургенев ушел на пенсию в феврале 2024 года, его подельник работал до недавнего времени.

Возбуждены уголовные дела по статье 286 УК РФ («Превышение должностных полномочий») и 322.1 («Организация незаконной миграции»).