Покушение на президента Аргентины предотвратила женщина-полицейский

Буэнос-Айрес. Аргентина. Женщина-полицейский остановила пытавшегося проникнуть в здание правительства Аргентины мужчину с мачете в рюкзаке. Об этом сообщает «МИР 24» со ссылкой на телеканал TN.

Как рассказала министр безопасности страны Патрисия Буллрич, злоумышленник направлялся к дому правительства в Буэнос-Айресе. На торчавшую из рюкзака рукоятку мачете обратила внимание сотрудница полиции Янина Виоланте. Она сбила подозреваемого с ног.

После этого 29-летнего мужчину задержали. В рюкзаке у него, кроме мачете, нашли вилку и несколько дисков для циркулярной пилы. В момент задержания он кричал, что является «богом» и собирается убить президента.