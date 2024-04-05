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Покушение на президента Аргентины предотвратила женщина-полицейский

14:09, 05 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Покушение на президента Аргентины предотвратила женщина-полицейский
14:09, 05 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
38
0
#Аргентина\n#президент\n#полиция\n#женщины\n#покушение
Фото: pxhere.com
38
0

В рюкзаке у злоумышленника нашли мачете и другие опасные предметы.

Буэнос-Айрес. Аргентина. Женщина-полицейский остановила пытавшегося проникнуть в здание правительства Аргентины мужчину с мачете в рюкзаке. Об этом сообщает «МИР 24» со ссылкой на телеканал TN.

Как рассказала министр безопасности страны Патрисия Буллрич, злоумышленник направлялся к дому правительства в Буэнос-Айресе. На торчавшую из рюкзака рукоятку мачете обратила внимание сотрудница полиции Янина Виоланте. Она сбила подозреваемого с ног.

После этого 29-летнего мужчину задержали. В рюкзаке у него, кроме мачете, нашли вилку и несколько дисков для циркулярной пилы. В момент задержания он кричал, что является «богом» и собирается убить президента.

14:09, 05 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
38
0
#Аргентина\n#президент\n#полиция\n#женщины\n#покушение