В Приморье раненая косуля сама пришла в больницу за помощью

Арсеньев. Приморский край. Раненую косулю нашли на территории детской больницы в Приморье. Инцидент произошел в городе Арсеньев, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Информация о животном поступила в дежурную часть полиции. На место был направлен экипаж патрульно-постовой службы. Сотрудники ППС и Госохотнадзора общими усилиями изловили косулю. Ветеринары осмотрели пострадавшую, и пришли к выводу, что животное получило травмы, налетев с разбегу на забор.

Косулю отправили на лечение. После оказания помощи ее отпустят в лес.