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В Приморье раненая косуля сама пришла в больницу за помощью

15:26, 19 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Приморье раненая косуля сама пришла в больницу за помощью
15:26, 19 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
71
0
#Приморский край\n#полиция\n#больница\n#помощь\n#животные
Фото: t.me/prim_police
71
0

Животное получило травмы, ударившись об забор.

Арсеньев. Приморский край. Раненую косулю нашли на территории детской больницы в Приморье. Инцидент произошел в городе Арсеньев, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Информация о животном поступила в дежурную часть полиции. На место был направлен экипаж патрульно-постовой службы. Сотрудники ППС и Госохотнадзора общими усилиями изловили косулю. Ветеринары осмотрели пострадавшую, и пришли к выводу, что животное получило травмы, налетев с разбегу на забор. 

Косулю отправили на лечение. После оказания помощи ее отпустят в лес.

15:26, 19 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
71
0
#Приморский край\n#полиция\n#больница\n#помощь\n#животные