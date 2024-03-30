Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

В Ижевске найдены пропавшие дети

10:01, 30 марта, 2024
Константин Ижболдин
журналист
В Ижевске найдены пропавшие дети
10:01, 30 марта, 2024
Константин Ижболдин
журналист
472
0
#подростки\n#полиция\n#поиск детей
472
0

Двух подростков нашли сотрудники полиции в Ленинском районе.

Ижевск. Удмуртия. Вечером 29 марта в полицию обратилась жительница Ленинского района Ижевска по поводу пропажи 12-летнего сына, который утром ушел в школу и не вернулся домой. В тот же вечер с аналогичным заявлением обратилась еще одна женщина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

Как выяснилось, потерялись два одноклассника, которые учатся в школе городка Машиностроителей. На розыск детей были направлены сотрудники полиции и оповещены  волонтеры.

Сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции Ленинского района нашли подростков и передали родителям. Сейчас проводится проверка.

 

 

10:01, 30 марта, 2024
Константин Ижболдин
журналист
472
0
#подростки\n#полиция\n#поиск детей