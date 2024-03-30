В Ижевске найдены пропавшие дети

Ижевск. Удмуртия. Вечером 29 марта в полицию обратилась жительница Ленинского района Ижевска по поводу пропажи 12-летнего сына, который утром ушел в школу и не вернулся домой. В тот же вечер с аналогичным заявлением обратилась еще одна женщина. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Как выяснилось, потерялись два одноклассника, которые учатся в школе городка Машиностроителей. На розыск детей были направлены сотрудники полиции и оповещены волонтеры.

Сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции Ленинского района нашли подростков и передали родителям. Сейчас проводится проверка.