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Крысы съели хранившуюся в полиции Нового Орлеана коноплю

15:33, 13 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Крысы съели хранившуюся в полиции Нового Орлеана коноплю
15:33, 13 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
62
0
#США\n#полиция\n#конфискация\n#животные\n#насекомые\n#крысы\n#наркотики
Фото: pxhere.com
62
0

Наркотическое растение предполагалось предъявить на суде в качестве вещдока.

Новый Орлеан. США. Изъятую у наркоторговцев коноплю уничтожили расплодившиеся в здании управления полиции Нового Орлеана (штат Луизиана, США) крысы. Как пишет «Российская газета», растение хранилось для предъявления на суде в качестве вещественного доказательства.

По словам доложившего о пропаже начальника полиции Энна Киркпатрика на заседании в мэрии, кроме крыс, в здании развелось неимоверное количество тараканов. Причиной тому – ветхость конструкций и общая запущенность помещений. Кондиционеры неисправны, а лифты не работают. Доходит до того, что сотрудники находят крысиный помет на своих рабочих столах.

Чтобы обеспечить полицейских более сносными условиями работы, власти города решили арендовать другое здание. Это обойдется дешевле, чем потратить 30 млн долларов на ремонт нынешней штаб-квартиры.

Напомним, в 2022 году в Индии крысы съели 600 килограммов конфискованной конопли, хранившейся в полицейском участке. 

15:33, 13 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
62
0
#США\n#полиция\n#конфискация\n#животные\n#насекомые\n#крысы\n#наркотики