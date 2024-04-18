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Полиция Воткинска задержала водителя с поддельными правами

12:00, 18 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Полиция Воткинска задержала водителя с поддельными правами
12:00, 18 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
598
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#Воткинск\n#Удмуртия\n#полиция\n#водительские права\n#нарушения
Фото: скриншот видео МВД по Удмуртии
598
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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске задержали водителя с поддельными правами. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

Днём экипаж ДПС патрулировал на улице Азина в Воткинске. Внимание сотрудников полиции привлёк автомобиль «Газель», водитель которого свернул на другую улицу, после того как заметил патрульную машину. В результате экипаж поехал за грузовиком, но при приближении полиции «Газель» остановилась. Водитель пояснил, что просто решил заехать на заправку.

43-летний житель деревни Кукуи Воткинского района показал полиции водительское удостоверение, у которого были обнаружены признаки подделки. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водитель лишился прав за езду на машине в пьяном состоянии.

В результате мужчину отстранили от управления автомобилем, в его отношении составили административный материал по части 2 статьи 12.7 КоАП России («Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством»). По факту использования поддельных прав решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Помимо этого полиция установила, что мужчина управлял автомобилем, который принадлежит организации. В отношении компании организовали проверку, так как она допустила выезд водителя без прав.  

12:00, 18 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
598
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#полиция\n#водительские права\n#нарушения