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Актер из сериала «Слово пацана» учинил дебош в Новосибирске

14:46, 20 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Актер из сериала «Слово пацана» учинил дебош в Новосибирске
14:46, 20 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
121
0
#Новосибирск\n#кино\n#сериалы\n#скандал\n#драка\n#укусы\n#дебош\n#полиция\n#артисты
Фото: pxhere.com
121
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Информацию о буйном поведении звезды подтвердили в полиции.

Новосибирск. Новосибирская область. Звезда сериала «Слово пацана» и фильма-сказки «По щучьему велению» Никита Кологривый укусил официантку и бросался на сотрудников бара в Новосибирске. Об этом сообщает RT со ссылкой на администрацию заведения.

По словам пострадавших, артист был нетрезв, сквернословил, срывал с себя одежду, нападал на людей и покусал официантку. В баре утверждают, что дебош попал на камеру видеонаблюдения. Пока на место происшествия ехали охранники, друзья увели буйного актера. Владельцы заведения написали на Кологривого заявление в полицию. Факт обращения предпринимателей в управлении МВД по Новосибирской области подтвердили. Проводится проверка.

UPD: позднее стало известно, что Кологривого поместили в спецприемник в Новосибирске. На него составили протокол по статье о мелком хулиганстве. 

14:46, 20 марта, 2024
Евгений Кандаков
журналист
121
0
#Новосибирск\n#кино\n#сериалы\n#скандал\n#драка\n#укусы\n#дебош\n#полиция\n#артисты