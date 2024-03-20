Актер из сериала «Слово пацана» учинил дебош в Новосибирске

Новосибирск. Новосибирская область. Звезда сериала «Слово пацана» и фильма-сказки «По щучьему велению» Никита Кологривый укусил официантку и бросался на сотрудников бара в Новосибирске. Об этом сообщает RT со ссылкой на администрацию заведения.

По словам пострадавших, артист был нетрезв, сквернословил, срывал с себя одежду, нападал на людей и покусал официантку. В баре утверждают, что дебош попал на камеру видеонаблюдения. Пока на место происшествия ехали охранники, друзья увели буйного актера. Владельцы заведения написали на Кологривого заявление в полицию. Факт обращения предпринимателей в управлении МВД по Новосибирской области подтвердили. Проводится проверка.

UPD: позднее стало известно, что Кологривого поместили в спецприемник в Новосибирске. На него составили протокол по статье о мелком хулиганстве.