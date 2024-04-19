Грозившего устроить теракт в консульстве Ирана мужчину задержали в Париже

Париж. Франция. Полицейские обезвредили мужчину, обещавшего совершить теракт в консульстве Ирана во Франции. Об этом сообщает RT со ссылкой на Europe 1.

Ранее неизвестный, угрожая устроить взрыв, захватил здание напротив консульства Ирана в Париже. Район оцепила полиция, работу одной из линий парижского метро остановили. По информации, поступившей изначально, у злоумышленника были при себе пояс со взрывчаткой и граната. Однако после задержания взрывчатки у него не обнаружили.