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Грозившего устроить теракт в консульстве Ирана мужчину задержали в Париже

17:54, 19 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Грозившего устроить теракт в консульстве Ирана мужчину задержали в Париже
17:54, 19 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
8
0
#Франция\n#Париж\n#Иран\n#посольство\n#дипломатия\n#нападение\n#террористы\n#угрозы\n#полиция\n#задержание
Фото: pxhere.com
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Район оцепили, также была остановлена работа линии метро.

Париж. Франция. Полицейские обезвредили мужчину, обещавшего совершить теракт в консульстве Ирана во Франции. Об этом сообщает RT со ссылкой на Europe 1.

Ранее неизвестный, угрожая устроить взрыв, захватил здание напротив консульства Ирана в Париже. Район оцепила полиция, работу одной из линий парижского метро остановили. По информации, поступившей изначально, у злоумышленника были при себе пояс со взрывчаткой и граната. Однако после задержания взрывчатки у него не обнаружили.

17:54, 19 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
8
0
#Франция\n#Париж\n#Иран\n#посольство\n#дипломатия\n#нападение\n#террористы\n#угрозы\n#полиция\n#задержание