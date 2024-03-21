За нанесение побоев полицейскому и его публичное унижение жителя Удмуртии отправили в колонию строгого режима

Кез. Удмуртия. Игринский районный суд Удмуртии назначил наказание 35-летнему жителю Кеза за ряд преступлений. Об этом сообщает пресс-служба Игринского районного суда.

18 декабря 2023 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позаимствовал у своего начальника автомобиль без ведома последнего. Однако мужчину задержали полицейские на 1 км дороги «Игра-Селты-Сюмси», после чего отправили его на медицинское освидетельствование.

Находясь возле здания приёмного покоя, злоумышленник ударил полицейского в лицо закованными в наручники руками. В результате у сотрудника правоохранительных органов диагностированы кровоподтёки на лице.

Кроме того, при оформлении процессуальных документов, в окружении иных лиц, виновный громко матерился в сторону полицейского, публично оскорбляя его.

По совокупности смягчающих обстоятельств – явка с повинной, наличие малолетних детей, состояние здоровья, признание вины, а также при наличии отягчающих – рецидив и совершение правонарушения в состоянии опьянения, суд назначил наказание в виде лишения свободы на один год в колонии строгого режима.