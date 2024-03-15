Пенсионерка из Томска забыла в магазине почти полтора миллиона рублей

Томск. Томская область. Пакет с 1,4 млн рублей оставила в магазине 65-летняя жительница Томска. Перед этим она сняла их в банке, пишет Лента.ру со ссылкой на Управление МВД по региону.

Получив деньги, женщина решила купить пирожные. После этого забывчивая пенсионерка ушла домой без поклажи. На пакет обратила внимание покупательница. Увидев, какие деньги в нем лежат, она обратилась в полицию. Хозяйку крупной суммы установили после просмотра записи с камер видеонаблюдения.

1,4 млн рублей женщине вернули. Та от души поблагодарила полицию и неравнодушную женщину, нашедшую ее сбережения.