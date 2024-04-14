Более тысячи авто проверили сотрудники Госавтоинспекции во время рейда 12 апреля в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники Госавтоинспекции Удмуртии во время рейда 12 апреля проверили более тысячи автомобилей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии.

В результате 190 человек были привлечены к административной ответственности за нарушения в области дорожного движения. В том числе полиция исключила из дорожного процесса 11 водителей с признаками опьянения и 7 граждан, которые были лишены прав. Также 7 водителей перевозили несовершеннолетних пассажиров с нарушением требований. На стеклах 12 машин были выявлены покрытия, которые ограничивают обзорность.

39 пешеходов и 9 водителей привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД и не предоставление преимущества в движении пешеходам.

А также, сотрудникам полиции из Глазовского района попытались дать взятку в сумме 1000 рублей. Это хотел сделать лишённый прав водитель.