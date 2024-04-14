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Более тысячи авто проверили сотрудники Госавтоинспекции во время рейда 12 апреля в Удмуртии

17:30, 14 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Более тысячи авто проверили сотрудники Госавтоинспекции во время рейда 12 апреля в Удмуртии
17:30, 14 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
283
0
#Удмуртия\n#полиция\n#водители\n#нарушения\n#административная ответственность
Фото: ИА «Сусанин»
283
0

За нарушения к административной ответственности привлекались как водители, так и пешеходы.

Ижевск. Удмуртия. Сотрудники Госавтоинспекции Удмуртии во время рейда 12 апреля проверили более тысячи автомобилей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Удмуртии. 

В результате 190 человек были привлечены к административной ответственности за нарушения в области дорожного движения. В том числе полиция исключила из дорожного процесса 11 водителей с признаками опьянения и 7 граждан, которые были лишены прав. Также 7 водителей перевозили несовершеннолетних пассажиров с нарушением требований. На стеклах 12 машин были выявлены покрытия, которые ограничивают обзорность.  

39 пешеходов и 9 водителей привлекли к административной ответственности за нарушение ПДД и не предоставление преимущества в движении пешеходам. 

А также, сотрудникам полиции из Глазовского района попытались дать взятку в сумме 1000 рублей. Это хотел сделать лишённый прав водитель.  

17:30, 14 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
283
0
#Удмуртия\n#полиция\n#водители\n#нарушения\n#административная ответственность