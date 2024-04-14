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МВД Удмуртии выложило видео с задержанием министра Дениса Удалова

10:28, 14 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
МВД Удмуртии выложило видео с задержанием министра Дениса Удалова
10:28, 14 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
1262
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суды\n#полиция\n#видео\n#задержание
Фото: скриншот видео МВД по Удмуртии
1262
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Контракт, который принес ущерб федеральному бюджету, был заключен в рамках реализации нацпроекта «Экология».

Ижевск. Удмуртия. Полиция Удмуртии выложила видео задержания министра природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Дениса Удалова. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии. 

Напомним, что министра задержали 11 апреля. 

По версии следствия, с июля 2019 года по декабрь 2020 года по предварительному сговору он принял и согласовал исполнительную документацию от ООО «Дельта Строй». В документах указывались завышенные сведения об объеме работ по расчистке русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе, которые выполнила организация. Работы проводились в рамках госконтракта при реализации нацпроекта «Экология». Федеральному бюджету был нанесён материальный ущерб на сумму более 23 млн рублей.

12 апреля суд заключил Дениса Удалова под стражу на 2 месяца. Согласно статье, министра могут лишить свободы на срок до 10 лет.

 

10:28, 14 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
1262
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суды\n#полиция\n#видео\n#задержание