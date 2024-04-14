МВД Удмуртии выложило видео с задержанием министра Дениса Удалова

Ижевск. Удмуртия. Полиция Удмуртии выложила видео задержания министра природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Дениса Удалова. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Напомним, что министра задержали 11 апреля.

По версии следствия, с июля 2019 года по декабрь 2020 года по предварительному сговору он принял и согласовал исполнительную документацию от ООО «Дельта Строй». В документах указывались завышенные сведения об объеме работ по расчистке русла реки Ува на отдельных участках в Вавожском районе, которые выполнила организация. Работы проводились в рамках госконтракта при реализации нацпроекта «Экология». Федеральному бюджету был нанесён материальный ущерб на сумму более 23 млн рублей.

12 апреля суд заключил Дениса Удалова под стражу на 2 месяца. Согласно статье, министра могут лишить свободы на срок до 10 лет.