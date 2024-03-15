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Угрожавший горелкой полицейскому житель Удмуртии получил срок

14:30, 15 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Угрожавший горелкой полицейскому житель Удмуртии получил срок
14:30, 15 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
62
0
#тюрьмы\n#Кез\n#полиция\n#угрозы
Фото: ИА «Сусанин»
62
0

Женщина была со стажером и опрашивала местных жителей.

Кез. Удмуртия. В Кезу местного жителя осудили за угрозу применения насилия в отношении полицейского. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Удмуртии.

В сентябре 2023 года инспектор по делам несовершеннолетних находилась во дворе одного из домов посёлка Кез совместно со стажером, где опрашивала местных жителей.

В этом же доме находился ранее судимый 31-летний обвиняемый, который стал агрессивно себя вести, взял газовую горелку и включил подачу огня, после чего вышел к инспектору ПДН и начал угрожать.

В суде свою вину мужчина признал. 

По совокупности обстоятельств, смягчающих и отягчающих преступление, суд назначил мужчине два года и два месяца лишения свободы в колонии строгого режима.

14:30, 15 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
62
0
#тюрьмы\n#Кез\n#полиция\n#угрозы