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Двух боевиков уничтожили в результате контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии

14:32, 11 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Двух боевиков уничтожили в результате контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии
14:32, 11 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
69
0
#Кавказ\n#Кабардино-Балкария\n#террористы\n#стрельба\n#ФСБ\n#полиция\n#операция\n#терроризм
Фото: pxhere.com
69
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Злоумышленники входили в состав международной группировки.

Нальчик. Кабардино-Балкария. Контртеррористическая операция в Кабардино-Балкарии завершилась ликвидацией двух боевиков. Они планировали устроить серию диверсий и терактов в республике, пишут «Известия» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Отмечается, что злоумышленники входили в состав международной террористической организации. У преступников имелось автоматическое оружие и боеприпасы. Потерь среди сотрудников силовых структур и гражданского населения нет.

Режим контртеррористической операции (КТО) объявлялся на части территории города Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии утром 11 апреля. Террористов удалось блокировать на территории садового товарищества. В ответ на предложение сдаться боевики начали стрелять и были уничтожены ответным огнем.

14:32, 11 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
69
0
#Кавказ\n#Кабардино-Балкария\n#террористы\n#стрельба\n#ФСБ\n#полиция\n#операция\n#терроризм