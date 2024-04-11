Двух боевиков уничтожили в результате контртеррористической операции в Кабардино-Балкарии

Нальчик. Кабардино-Балкария. Контртеррористическая операция в Кабардино-Балкарии завершилась ликвидацией двух боевиков. Они планировали устроить серию диверсий и терактов в республике, пишут «Известия» со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Отмечается, что злоумышленники входили в состав международной террористической организации. У преступников имелось автоматическое оружие и боеприпасы. Потерь среди сотрудников силовых структур и гражданского населения нет.

Режим контртеррористической операции (КТО) объявлялся на части территории города Нальчика и Черекского района Кабардино-Балкарии утром 11 апреля. Террористов удалось блокировать на территории садового товарищества. В ответ на предложение сдаться боевики начали стрелять и были уничтожены ответным огнем.