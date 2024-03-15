Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

Служебная собака обнаружила крупную партию синтетических наркотиков у жительницы Ижевска

13:05, 15 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Служебная собака обнаружила крупную партию синтетических наркотиков у жительницы Ижевска
13:05, 15 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
296
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#собака\n#наркотики\n#полиция
Фото: пресс-служба МВД по Удмуртской Республике
296
0

У девушки нашли почти килограмм запрещенных веществ.

Ижевск. Удмуртия. Служебно-разыскная собака помогла полиции Удмуртии обнаружить крупную партию синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

Днём около торгового центра на улице Ворошилова в Ижевске сотрудники полиции задержали 36-летнюю местную жительницу, которая подозревалась в обороте наркотиков. С собой у нее оказалось 60 свертков с запрещенными веществами.

Во время обыска в квартире подозреваемой бельгийская овчарка по кличке Амур помогла найти еще более 230 свертков и 30 пакетов с похожим содержимым. Находки направили на исследование в экспертно-криминалистический центр МВД по Удмуртии. В целом у девушки изъяли почти килограмм наркотических веществ. 

Выяснилось, что горожанка является закладчицей интернет-магазина. Она забрала наркотики в лесополосе Индустриального района Ижевска, а затем хотела продать их жителям Удмуртии.

По данному факту возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30, части 4,5 статьи 228.1 УК России («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном и особо крупном размере»). Обвиняемую заключили под стражу. За совершённое преступление её могут лишить свободы на срок до 20 лет. 

13:05, 15 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
296
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#собака\n#наркотики\n#полиция