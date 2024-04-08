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В здание посольства РФ в Литве две ночи подряд швыряли коктейли Молотова

15:21, 08 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В здание посольства РФ в Литве две ночи подряд швыряли коктейли Молотова
15:21, 08 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
42
0
#Литва\n#Россия\n#посольство\n#дипломатия\n#полиция\n#нападение\n#поджог
Фото: pxhere.com
42
0

Злоумышленников разыскивают.

Вильнюс. Литва. Посольство России в Литве две ночи подряд пытались поджечь. На территорию дипмиссии закидывали бутылки с зажигательной смесью, пишет Газета.ру со ссылкой на ТАСС. 

Как рассказал представитель департамента полиции Рамунас Матонис, попытки поджога зафиксированы камерами видеонаблюдения, а также полицейскими, охраняющими здание.

По данным правоохранительных органов, люди не пострадали, на стенах посольства остались следы копоти.

Обстоятельства поджогов и личности злоумышленников устанавливаются, заявили в полиции Литвы.

15:21, 08 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
42
0
#Литва\n#Россия\n#посольство\n#дипломатия\n#полиция\n#нападение\n#поджог