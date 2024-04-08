В здание посольства РФ в Литве две ночи подряд швыряли коктейли Молотова

Вильнюс. Литва. Посольство России в Литве две ночи подряд пытались поджечь. На территорию дипмиссии закидывали бутылки с зажигательной смесью, пишет Газета.ру со ссылкой на ТАСС.

Как рассказал представитель департамента полиции Рамунас Матонис, попытки поджога зафиксированы камерами видеонаблюдения, а также полицейскими, охраняющими здание.

По данным правоохранительных органов, люди не пострадали, на стенах посольства остались следы копоти.

Обстоятельства поджогов и личности злоумышленников устанавливаются, заявили в полиции Литвы.