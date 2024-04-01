В США робот-пес не побоялся пуль и помог обезвредить вооруженного преступника

Бостон. США. В полицейской операции по задержанию опасного преступника принял участие четвероногий робот-пес по кличке Роско. Инцидент произошел в штате Массачусетс, сообщает «МИР 24» со ссылкой на Business Insider .

Вооруженный мужчина забаррикадировался в жилом доме. На штурм первым выдвинулся Роско. Он открыл дверь и начал передавать изображение с видеокамеры полицейским. Преступник повалил Роско пинком, но тот поднялся и пошел за ним на второй этаж.

Тот снова сбил робота с ног, а затем трижды выстрелил в настырную машину. Однако переданная Роско информация помогла обезвредить буйного гражданина, полицейские задержали его, применив слезоточивый газ.

Кстати, в операции участвовал еще один робот: механический сапер разминировал взрывное устройство, которое преступник установил у входа в дом.

Напомним, в феврале 2024 года метро Нью-Йорка отказалось от услуг «робокопа» из-за низкой эффективности железного полицейского.