В Ижевске полиция ищет вооружённого мужчину, замеченного на улице Горького

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проводится проверка информации о появлении на улице Максима Горького вооружённого мужчины. Очевидцы сообщают, что человек с оружием наперевес был замечен в районе ЖК «Ривьера Парк». Как «Сусанину» сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, на месте работают сотрудники полиции.

Местные жители рассказали, что пока мужчину не обнаружили. Был проведён обход прилегающих к домам территорий. Также горожане предположили, что в руках у подозрительной личности было пневматическое оружие.

Информацию о поиске мужчины подтвердили в МВД по Удмуртии, однако более подробной информации пока нет.



Видео: Татьяна Кузенская.