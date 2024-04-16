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В Ижевске полиция ищет вооружённого мужчину, замеченного на улице Горького

16:25, 16 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске полиция ищет вооружённого мужчину, замеченного на улице Горького
16:25, 16 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
2022
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#полиция
Фото: Скриншот из видео
2022
0

Жители сообщили о вооружённом мужчине в сером костюме.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске проводится проверка информации о появлении на улице Максима Горького вооружённого мужчины. Очевидцы сообщают, что человек с оружием наперевес был замечен в районе ЖК «Ривьера Парк». Как «Сусанину» сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртии, на месте работают сотрудники полиции. 

Местные жители рассказали, что пока мужчину не обнаружили. Был проведён обход прилегающих к домам территорий. Также горожане предположили, что в руках у подозрительной личности было пневматическое оружие. 

Информацию о поиске мужчины подтвердили в МВД по Удмуртии, однако более подробной информации пока нет. 


Видео: Татьяна Кузенская.

16:25, 16 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
2022
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#полиция