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В Удмуртии в реке Чепца утонул рыбак

14:29, 16 июля, 2018
Дарья Снидкова
14:29, 16 июля, 2018
Дарья Снидкова
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0
#Яр\n#Удмуртия\n#происшествие
Фото: Wikimedia Commons
1265
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Трагедия произошла недалеко от населенного пункта.

Яр. Удмуртия. В Ярком районе Удмуртии в реке Чепца утонул 33-летний мужчина. Об этом информационному агентству «Сусанин» сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы (ПСУ) Удмуртской Республики.

Трагедия произошла в субботу, 14 июля недалеко от села Дизьмино. Из воды тело вытащили водолазы ПСУ.

Напомним, что это не первый случай, когда в республике тонут люди. За последний месяц в Удмуртии утонуло 7 детей. Министерство Образования и науки республики связывает это с тем, что люди купаются в неустановленных местах, когда отдых разрешен только на 9. Купаться же можно только на 6 пляжах.

14:29, 16 июля, 2018
Дарья Снидкова
1265
0
#Яр\n#Удмуртия\n#происшествие

 

 

 


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