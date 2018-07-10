7 детей утонуло в Удмуртии за последний месяц

Об этом сообщил руководитель следственного управления СК России по республике Владимир Никешкин.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за последний месяц утонуло 7 детей. Об этом сообщил руководитель следственного управления СК России по республике Владимир Никешкин во время видеоконференции с главами районов.

Он отметил, что это большая цифра и главам районов необходимо озаботиться организацией мест для купания.

Напомним, что только за прошедшие в выходные утонуло двое ребят: 10-летняя воспитанница детского дома и 17-летний подросток.