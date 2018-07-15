Минобразования Удмуртии: в Ижевске необходимо оборудовать пляжи на Югдоне и Воложке

В столице Удмуртии выявили 33 несанкционированных места отдыха людей у воды.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске необходимо оборудовать пляжи на Югдоне и Воложке. Как сообщает пресс-служба Минобразования Удмуртской Республики, этот вопрос обсудили на очередном совместном совещании регионального правительства и властей столицы.

«С начала летнего сезона на водных объектах республики погибло 8 человек, в том числе 7 подростков. Произошло это по причине отсутствия должного контроля со стороны взрослых, а также купания в неустановленных местах», - говорится в сообщении образовательного ведомства.

При этом ижевчане массово отдыхают на Югдоне и Воложке, а вот пляжи там не оборудовали. Всего в столице Удмуртии выявили 33 несанкционированных места отдыха людей у воды.

«Там установлены информационные таблички, что купание запрещено, проводится разъяснительная работа с отдыхающими», - отметили в пресс-служба образовательного ведомства.