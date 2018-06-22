Проверку прошли еще три места для отдыха

Ижевск. Удмуртия. Спасатели разрешили жителям Удмуртии купаться на 6 пляжах. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртской Республике.

«На данный момент Государственная инспекция по маломерным судам <…> освидетельствовала 6 пляжей: центральный пляж Ижевска, пляжи в Глазове, Воткинске, Уве, Можге и в Чекериле», - отмечается в сообщении.

Спасатели напоминают, что стоит купаться только на тех пляжах, которые прошли проверку, в том числе качества воды.