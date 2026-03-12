Ижевск. Удмуртия. Национальный союз агростраховщиков (НСА) предупреждает о повышенных рисках для озимых культур в Центральном и Приволжском федеральных округах из-за рекордно высокого уровня снежного покрова. Как сообщили в пресс-службе союза, входит в эти регионы и Удмуртия.

«Практически на всей европейской части России наблюдается рекордно высокий уровень снежного покрова, не характерный для данной территории за последние несколько лет. На конец февраля 2026 года в регионах Центрально-Чернозёмной зоны, Среднего и Верхнего Поволжья наблюдался снежный покров, превышающий средние многолетние значения в 1,5-2 раза. Сейчас его высота остается аномально высокой. Опасная для посевов ситуация может возникнуть, если в период таяния снега ночные температуры будут ниже ноля градусов по Цельсию, что может привести к образованию ледяной корки над озимыми культурами», — отметил глава НСА Корней Биждов.

Он уточнил, что по состоянию на 6 марта в Нижегородской области высота снежного покрова достигает 70 см, в Чувашской Республике, Марий-Эл, Удмуртии и Кировской области — рекордные 90 см.

В предыдущие два года случаи выпревания озимых и их гибели под ледяной коркой приводили к страховым случаям в семи регионах Поволжья и Центра России, напомнил Корней Биждов.

«Из регионов с высоким уровнем снежного покрова наибольшая площадь застрахованных озимых — в Рязанской области (148 тыс. га – не менее 42% от сева). В Чувашии — 33 тыс. га (42%). Несколько меньшие показатели в Кировской области (17 тыс. га – 27%), Чувашии (26 тыс. га – 31%), Марий Эл (10 тыс. га – 23%) и Удмуртии (15 тыс. га – 30%)», — рассказал Корней Биждов.