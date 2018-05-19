День города в Ижевске вновь будут отмечать три дня

Горожане могут внести свои предложения по мероприятиям фестиваля.

Ижевск. Удмуртия. В честь Дня города и Дня России в Ижевске вновь пройдет трехдневный фестиваль. Как сообщают организаторы, жители столицы Удмуртской Республики могут предложить свои идеи по созданию праздника.

10 июня станет днем двора. Во многих дворах города в этот день пройдут спортивные соревнования, детские праздники, арт-субботники, кинопоказы. 11 июня посвятят району: необычные экскурсии, квесты, спортивные соревнования и турниры. Финалом фестиваля станет насыщенная программа Дня города и Дня России. В этот день вся центральная часть Ижевска превратиться в одну большую фестивальную площадку. На концертных площадках выступят самодеятельные и профессиональные коллективы, будет работать ярмарка и различные активности для посетителей разного возраста.

В прошлом году за три дня в городе прошло более 200 мероприятий.

До 28 мая каждый может внести свое предложение по организации площадок праздника на специальном сайте. Там же могут оставить заявку горожане, желающие стать волонтерами.