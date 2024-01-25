Надеялась до последнего: вдова штурмана сбитого Ил-76 не верила в гибель мужа

Москва. Погибший штурман атакованного ВСУ самолета Ил-76 Алексей Высокин участвовал в боевых действиях в Сирии и летал в Казахстан во время январских протестов в 2022 году. Об этом RT рассказала его вдова Ольга.

Узнав из СМИ о сбитии борта с украинскими пленными, женщина до последнего надеялась, что Алексей находился в другом самолете.

«Надеялась, что муж на другом борту, который развернули. Но понимала, что это он разбился, потому что перед вылетом он всегда сообщал, что вылетает и что прилетел, — он мне писал. Здесь не было сообщений долгое время. Не хотела верить в это», — призналась Ольга Высокина.

Вдова рассказала, что Алексей был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством», а также очень ценимой летчиками медалью Нестерова. Поженились они в 2005 году, у них две дочки 11 и 14 лет.

«Никогда никого не обманывал и жил по совести. Очень любил летать и свои самолеты», — добавила Ольга.

24 января в небе над Белгородчиной был сбит российский военно-транспортный самолет Ил-76. На борту находились 6 членов экипажа, 65 пленных солдат ВСУ и 3 сопровождавших. Из них не выжил ни один.

В Минобороны России заявили, что украинские военные поразили транспортник с помощью зенитно-ракетного комплекса. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов обвинил ВСУ в сознательной атаке борта со своими пленными, которых российская сторона подготовила к обмену. Сообщалось также, что экипаж сумел увести падающий самолет от жилых кварталов.