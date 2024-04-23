На взорванной в Харькове телевышке действовало устройство системы ПВО

Харьков. Украина. Вместе с верхней частью телевышки в Харькове было уничтожено координационное устройство системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Чиновник добавил, что в Харькове начались перебои с приемом сигнала украинских телеканалов, которые он назвал «средством зомбирования населения».

Удар по телевышке был нанесен российскими военными днем 22 апреля. В результате рухнула верхняя треть башни.