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На взорванной в Харькове телевышке действовало устройство системы ПВО

09:59, 23 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
На взорванной в Харькове телевышке действовало устройство системы ПВО
09:59, 23 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
117
0
#Украина\n#Харьков\n#Россия\n#военные\n#обстрел\n#ракеты\n#дроны\n#телевидение\n#СВО\n#спецоперация
Фото: flickr.com/Илья Василевский
117
0

В городе начались проблемы с приемом украинских телеканалов.

Харьков. Украина. Вместе с верхней частью телевышки в Харькове было уничтожено координационное устройство системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил глава российской военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, пишет Лента.ру со ссылкой на ТАСС.

Чиновник добавил, что в Харькове начались перебои с приемом сигнала украинских телеканалов, которые он назвал «средством зомбирования населения».

Удар по телевышке был нанесен российскими военными днем 22 апреля. В результате рухнула верхняя треть башни.

09:59, 23 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
117
0
#Украина\n#Харьков\n#Россия\n#военные\n#обстрел\n#ракеты\n#дроны\n#телевидение\n#СВО\n#спецоперация