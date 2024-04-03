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Из-за газового баллона на рельсах под Калининградом эвакуировали пассажиров поезда

14:18, 03 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Из-за газового баллона на рельсах под Калининградом эвакуировали пассажиров поезда
14:18, 03 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
135
0
#Калининград\n#железная дорога\n#поезд\n#газ\n#эвакуация\n#пассажиры\n#теракт\n#задержание\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
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Подозреваемый в теракте задержан.

Советск. Калининградская область. Больше 200 пассажиров поезда в Калининградской области пришлось эвакуировать из-за газового баллона на путях. Инцидент произошел 2 апреля возле города Советск, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

После наезда на посторонний предмет колеса первого вагона сошли с путей. Из разорванного баллона начал распространяться газ. Железнодорожникам пришлось эвакуировать 207 пассажиров, никто из них не пострадал. Движение восстановили в тот же день.

По горячим следам был задержан подозреваемый – 20-летний житель поселка Константиновка. Возбуждено уголовное дело о теракте, как предполагают в полиции – по указанию украинских кураторов. 

14:18, 03 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
135
0
#Калининград\n#железная дорога\n#поезд\n#газ\n#эвакуация\n#пассажиры\n#теракт\n#задержание\n#СВО\n#спецоперация