Из-за газового баллона на рельсах под Калининградом эвакуировали пассажиров поезда

Советск. Калининградская область. Больше 200 пассажиров поезда в Калининградской области пришлось эвакуировать из-за газового баллона на путях. Инцидент произошел 2 апреля возле города Советск, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Shot.

После наезда на посторонний предмет колеса первого вагона сошли с путей. Из разорванного баллона начал распространяться газ. Железнодорожникам пришлось эвакуировать 207 пассажиров, никто из них не пострадал. Движение восстановили в тот же день.

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