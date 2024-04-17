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В Дебёсском районе простились с двумя бойцами СВО

18:05, 17 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
В Дебёсском районе простились с двумя бойцами СВО
18:05, 17 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
104
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#Дебесы\n#Удмуртия\n#спецоперация\n#похороны\n#награда
Фото: unsplash.com (David Tomaseti)
104
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Одного из них посмертно наградили орденом Мужества.

Дебёсы. Удмуртия. В Дебёсском районе 17 апреля простились с двумя земляками, которые погибли на СВО. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Дебёсского района Андрей Иванов.

Сержант Сергей Стрелков и рядовой Станислав Бакула погибли при исполнении воинского долга. Отмечается, что Сергея Стрелкова посмертно наградили орденом Мужества.

Похороны бойцов прошли со всеми воинскими почестями. Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким погибших. Помощь семьям бойцов оказывается в полном объеме.

«От имени всех жителей Дебёсского района приношу искренние соболезнования родным, близким. Помнить и чтить Защитников — наша почетная обязанность», — прокомментировал Андрей Иванов. 

18:05, 17 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
104
0
#Дебесы\n#Удмуртия\n#спецоперация\n#похороны\n#награда