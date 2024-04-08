Для ветеранов СВО в Удмуртии с 20 апреля стартует расширенная диспансеризация

Ижевск. Удмуртия. С 20 апреля в Удмуртии ветераны спецоперации смогут пройти расширенную диспансеризацию. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Удмуртии.

Министр здравоохранения региона Сергей Багин рассказал, что списки ветеранов СВО уже составлены. Сотрудники медучреждений начали обзванивать бывших бойцов, чтобы записать их на диспансеризацию.

Отмечается, что помимо стандартных обследований ветераны смогут пройти дополнительные осмотры и консультации у узких специалистов — невролога, уролога, травматолога, офтальмолога, оториноларинголога и стоматолога. А также, при желании, пациент сможет посетить психолога, нарколога и психиатра.

Расширенную диспансеризацию можно будет пройти только по субботам. В итоге, при наличии показаний, ветеранов СВО в первоочередном порядке направят на лечебные, реабилитационные и оздоровительные мероприятия. Также они смогут получить специализированную высокотехнологичную медпомощь.

«Многим из них требуется медицинская помощь. Даже самая лёгкая контузия может привести к нежелательным последствиям для организма. Просьба ко всем демобилизовавшимся участникам спецоперации не тянуть и сразу обращаться за медпомощью», — прокомментировал глава Удмуртии Александр Бречалов.

Напомним, что в 2024 году диспансеризацию и профосмотры смогут пройти более 800 тыс. жителей Удмуртии. С 11 декабря участники СВО могут пройти диспансеризацию в Клинико-диагностическом центре Ижевска и в поликлиниках по месту жительства.