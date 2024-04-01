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Троих участников СВО из Игринского района наградили медалями

08:30, 01 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Троих участников СВО из Игринского района наградили медалями
08:30, 01 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
169
0
#Игра\n#Удмуртия\n#медали\n#спецоперация
Фото: vk.com (Александр Чирков)
169
0

Они получили награды «За воинскую доблесть», «За боевые отличия» и медали Жукова.

Игра. Удмуртия. Трое жителей Игринского района, которые сейчас участвуют в спецоперации, представлены к государственным наградам. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал глава Игринского района Александр Чирков.

Дмитрий Ш. представлен к медали «За воинскую доблесть» и медаль Жукова, также медаль Жукова получил Сергей Ш. Владимир Н. представлен к медали «За боевые отличия».

Награды мужчинам вручили за мужество, отвагу и самоотверженность, которые они проявили при исполнении воинского долга. 

08:30, 01 апреля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
169
0
#Игра\n#Удмуртия\n#медали\n#спецоперация