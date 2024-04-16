Задержан взорвавший в машине бывшего сотрудника СБУ Прозорова украинский агент

Москва. Подозреваемого в теракте против перешедшего на российскую сторону бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова поймали. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

Это 41-летний гражданин России. После начала спецоперации он выехал на Украину, где был завербован СБУ. В марте 2024 года по заданию куратора он вернулся в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал его, после чего заминировал и подорвал автомобиль Прозорова. По данным ФСБ, его куратором руководил непосредственно глава СБУ Василий Малюк.

Возбуждены уголовные дела, разыскиваются организаторы и соучастники теракта.

Василий Прозоров был сотрудником центрального аппарата СБУ, с 2014 года тайно сотрудничал с российскими спецслужбами. Затем покинул Украину, жил в России, разоблачал деятельность своих бывших колег.

Машина Прозорова была взорвана 12 апреля в Москве. У пострадавшего диагностировали травмы рук и ноги.