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Задержан взорвавший в машине бывшего сотрудника СБУ Прозорова украинский агент

13:13, 16 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Задержан взорвавший в машине бывшего сотрудника СБУ Прозорова украинский агент
13:13, 16 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
30
0
#Москва\n#Украина\n#диверсии\n#теракт\n#автомобиль\n#взрыв\n#задержание\n#ФСБ\n#спецоперация\n#СВО
Фото: pxhere.com
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Теракт был осуществлен 12 апреля.

Москва. Подозреваемого в теракте против перешедшего на российскую сторону бывшего сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Прозорова поймали. Об этом сообщили в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности.

Это 41-летний гражданин России. После начала спецоперации он выехал на Украину, где был завербован СБУ. В марте 2024 года по заданию куратора он вернулся в Россию, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал его, после чего заминировал и подорвал автомобиль Прозорова. По данным ФСБ, его куратором руководил непосредственно глава СБУ Василий Малюк.

Возбуждены уголовные дела, разыскиваются организаторы и соучастники теракта.

Василий Прозоров был сотрудником центрального аппарата СБУ, с 2014 года тайно сотрудничал с российскими спецслужбами. Затем покинул Украину, жил в России, разоблачал деятельность своих бывших колег.

Машина Прозорова была взорвана 12 апреля в Москве. У пострадавшего диагностировали травмы рук и ноги.

13:13, 16 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
30
0
#Москва\n#Украина\n#диверсии\n#теракт\n#автомобиль\n#взрыв\n#задержание\n#ФСБ\n#спецоперация\n#СВО