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Не менее двоих человек пострадали при атаке беспилотников в Елабуге

09:52, 02 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Не менее двоих человек пострадали при атаке беспилотников в Елабуге
09:52, 02 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
1492
0
#Татарстан\n#Елабуга\n#Нижнекамск\n#Украина\n#дроны\n#беспилотники\n#нападение\n#пострадавшие\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
1492
0

Также был нанесен удар по Нижнекамску.

Елабуга. Татарстан. Промышленные предприятия Татарстана впервые с начала СВО подверглись атаке украинских дронов. Беспилотники противника долетели до Нижнекамска и Елабуги, передает RT со ссылкой на РИА Новости.

По предварительным данным, большого ущерба не зафиксировано, предприятия работают в штатном режиме. Все службы находятся в повышенной готовности.

В Елабуге 2 дрона атаковали общежитие, ранения получили два жильца. Инцидент произошел в 05:45, сообщили в администрации особой экономической зоны «Алабуга». Подробности уточняются.

Расстояние от границы с Украиной до Татарстана составляет примерно 1500 километров.

UPD: по уточненным данным, количество пострадавших составило не менее 6 человек.

09:52, 02 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
1492
0
#Татарстан\n#Елабуга\n#Нижнекамск\n#Украина\n#дроны\n#беспилотники\n#нападение\n#пострадавшие\n#СВО\n#спецоперация