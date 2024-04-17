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Аэродром в Джанкое подвергся ракетной атаке

14:37, 17 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Аэродром в Джанкое подвергся ракетной атаке
14:37, 17 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
541
0
#Украина\n#Россия\n#Крым\n#ракеты\n#обстрел\n#пожар\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
541
0

В результате на объекте вспыхнул пожар.

Джанкой. Крым. Украинские военные атаковали аэродром в Джанкое баллистическими ракетами. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza.

По данным издания, обстрел велся в ночь на 17 апреля. В течение примерно часа по объекту было выпущено порядка 7-8 баллистических ракет. В результате там вспыхнул пожар. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

По данным экспертов Telegram-канала «Русское оружие», аэродром мог быть обстрелян оперативно-тактическими баллистическими ракетами ранней модификации MGM-140A Block I или дальнобойными реактивными снарядами GLSDB.

Город Джанкой находится в северной части Крыма.

14:37, 17 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
541
0
#Украина\n#Россия\n#Крым\n#ракеты\n#обстрел\n#пожар\n#СВО\n#спецоперация