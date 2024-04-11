Российские ракеты уничтожили Трипольскую ТЭС под Киевом

Триполье. Украина. Российские военные уничтожили важный источник энергоснабжения центральной Украины – Трипольскую теплоэлектростанцию (ТЭС). Об этом сообщает RT со ссылкой на представителей подполья города Николаева и украинские СМИ.

ТЭС находится неподалеку от села Триполье на берегу Днепра в 13 км к югу от Киева, ее мощность составляла 1800 МВт. По станции был нанесен ракетный удар в ночь на 11 апреля. На объекте выведена из строя значительная часть котлов.

Трипольская ТЭС работала главным образом на угле и играла важную роль в регулировании энергоснабжения Киева, а также соседних регионов в случае пикового спроса на электроэнергию или в аварийных ситуациях. В холодное время года станция отапливала жилые дома и промышленные предприятия.