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Целью «роя» из 44 атаковавших Ростовскую область дронов мог быть военный аэродром

13:02, 05 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Целью «роя» из 44 атаковавших Ростовскую область дронов мог быть военный аэродром
13:02, 05 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
467
0
#Ростов-на-Дону\n#дроны\n#беспилотники\n#Украина\n#диверсии\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
467
0

Противник сумел нанести ущерб электроподстанции, двум зданиям и автомобилям.

Морозовск. Ростовская область. Массовая атака беспилотников ВСУ в Ростовской области могла быть направлена на военный аэродром в Морозовске. Аппараты летели в сторону данного объекта, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Сообщается, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 44 дрона. Однако некоторые из них сумели нанести повреждения гражданским объектам. 3 беспилотника взорвались в Морозовском районе, повредив 2 автомобиля, административное здание и трансформаторы. От одного дрона пострадал частный дом в Морозовске. Кроме того, ущерб был нанесен электроподстанция. Без света остались около 1,6 тыс. жителей.

Всего по данным Минобороны в ночь на 5 апреля российскую территорию атаковали 53 беспилотника ВСУ. Помимо Ростовской областью, дроны были обезврежены над Кубанью, в Саратовской, Курской и Белгородской областях.

UPD: позднее стало известно, что в результате детонации одного из упавших дронов в Морозовском районе Ростовской области пострадали 8 человек. Инцидент произошел в середине дня 5 апреля.

13:02, 05 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
467
0
#Ростов-на-Дону\n#дроны\n#беспилотники\n#Украина\n#диверсии\n#СВО\n#спецоперация