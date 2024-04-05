Целью «роя» из 44 атаковавших Ростовскую область дронов мог быть военный аэродром

Морозовск. Ростовская область. Массовая атака беспилотников ВСУ в Ростовской области могла быть направлена на военный аэродром в Морозовске. Аппараты летели в сторону данного объекта, пишет Лента.ру со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Сообщается, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 44 дрона. Однако некоторые из них сумели нанести повреждения гражданским объектам. 3 беспилотника взорвались в Морозовском районе, повредив 2 автомобиля, административное здание и трансформаторы. От одного дрона пострадал частный дом в Морозовске. Кроме того, ущерб был нанесен электроподстанция. Без света остались около 1,6 тыс. жителей.

Всего по данным Минобороны в ночь на 5 апреля российскую территорию атаковали 53 беспилотника ВСУ. Помимо Ростовской областью, дроны были обезврежены над Кубанью, в Саратовской, Курской и Белгородской областях.

UPD: позднее стало известно, что в результате детонации одного из упавших дронов в Морозовском районе Ростовской области пострадали 8 человек. Инцидент произошел в середине дня 5 апреля.