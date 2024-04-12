В Москве взорвался автомобиль с бывшим сотрудником украинской спецслужбы

Москва. Автомобиль «Тойота Лендкрузер Прадо» взлетел на воздух на севере Москвы. В машине находился ее владелец, бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-каналы 112 и SHOT.

Инцидент произошел утром 12 апреля на парковке у жилого дома. По предварительным данным, бомба сработала, когда экс-агент повернул ключ в замке зажигания. Он был доставлен в реанимацию с ранениями конечностей. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.

Василий Прозоров был сотрудником центрального аппарата СБУ, с 2014 года тайно сотрудничал с российскими спецслужбами. Затем покинул Украину, жил в России, в феврале 2023 года на его жизнь уже покушались, но тогда теракт удалось предотвратить.