Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Ценность семейных отношений Лонгрид Город для жизни и воспитания детей Лонгрид На земле и в воздухе — мы всё равно семья Лонгрид

В Москве взорвался автомобиль с бывшим сотрудником украинской спецслужбы

16:38, 12 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
В Москве взорвался автомобиль с бывшим сотрудником украинской спецслужбы
16:38, 12 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
24
0
#Москва\n#Россия\n#Украина\n#взрыв\n#теракт\n#автомобиль\n#покушение\n#спецслужбы\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
24
0

С 2014 года Василий Прозоров сотрудничал с российскими спецслужбами.

Москва. Автомобиль «Тойота Лендкрузер Прадо» взлетел на воздух на севере Москвы. В машине находился ее владелец, бывший сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров, пишет «Российская газета» со ссылкой на Telegram-каналы 112 и SHOT.

Инцидент произошел утром 12 апреля на парковке у жилого дома. По предварительным данным, бомба сработала, когда экс-агент повернул ключ в замке зажигания. Он был доставлен в реанимацию с ранениями конечностей. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. 

Василий Прозоров был сотрудником центрального аппарата СБУ, с 2014 года тайно сотрудничал с российскими спецслужбами. Затем покинул Украину, жил в России, в феврале 2023 года на его жизнь уже покушались, но тогда теракт удалось предотвратить. 

16:38, 12 апреля, 2024
Евгений Кандаков
журналист
24
0
#Москва\n#Россия\n#Украина\n#взрыв\n#теракт\n#автомобиль\n#покушение\n#спецслужбы\n#СВО\n#спецоперация